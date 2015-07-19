Бойовики самі обстріляли Донецьк, оприлюднено радіоперехоплення - штаб АТО

Про це на брифінгу заявив Андрій Таран, який представляє українську сторону в СЦКК, передають "Новости Донбасса".

"У бік Авдіївського коксохіму було випущено 22 снаряди", - сказав він.

За його словами, це було зроблено для того, щоб спровокувати у відповідь вогонь українських військових, а в подальшому звинуватити ЗСУ в обстрілі Донецька.

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Таран зазначив, що українська сторона в СЦКК неодноразово просила російських генералів сприяти відведенню техніки бойовиків з житлових районів. Однак бойовики продовжують здійснювати провокаційні обстріли з житлових районів окупованих міст, що призводить до повторного вогню українських військових по житлових районах.

Разом з тим Таран і заступник керівника АТО на території Донецької та Луганської областей Сергій Галушко надали запис радіоперехоплення бойовиків "ДНР", в якому йдеться про обстріл Донецька 18 липня, передає "Українська правда".

Згідно із записом, обстріли велися з території Критого ринку у самому Донецьку, а не з української сторони, як заявляють бойовики.

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"Орієнтовно о 20.00 почався обстріл із забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння. Він вівся з району Дурна Балка Калінінського району Донецька, з боку Макіївки. Обстріляли центральну частину міста Донецька: Ворошиловський район, район вулиць Панфілова, Щорса та вулиці Університетської", - сказав Галушко.