Бойовики накривають вогнем з гаубиць і мінометів Авдіївку, під обстріл потрапив коксохім

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Російсько-терористичні війська з 20.45, півтори години вели прицільний обстріл н.п. Водяне зі 152-х та 122-мм артилерії й танку. За попередніми даними є загиблий та поранені мирні місцеві мешканці. О 21.30 розпочався обстріл зі 152-мм артилерії н.п. Авдіївка, заводу «Коксохім»», - йдеться у повідомленні прес-центру.

Загалом, з 18:00 до 00:00 години незаконні збройні формування понад 50 разів здійснили обстріли позицій українських військових. З них – понад 30 разів із забороненої Мінськими домовленостями зброї: 152-х та 122-мм гаубиць, 120-мм мінометів.

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«Це неодноразово відбувалося в районах н.п. Авдіївка, Опитне, Піски, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Тоненьке, Хімік, Старогнатівка, Верхньоторецьке, Новоселівка. Зі стрілецької зброї бандити вели вогонь поблизу н.п. Широкине, Станиця Луганська, Чермалик, Щастя», - повідомляють у прес-центрі АТО. І додають, що також протягом 18 липня зафіксовано прольоти 11-ти безпілотників бойовиків.

Тим часом, 19 липня, станом на 6 ранку, незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій сил АТО. «Порушуючи домовленості щодо припинення вогню, терористи вели вогонь з гаубиць та мінометів поблизу н.п. Опитне, Авдіївка, Березове, Яснобродівка, Первомайське», - повідомляє прес-центр.