Бойовики погрожують знищити Авдіївку – штаб

Про це сьогодні на брифінгу в Краматорську заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) генерал-майор Андрій Таран, повідомляє видання «Новости Донбасса».

За його словами, СЦКК звернувся до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ з проханням вжити всіх заходів для зупинення подальшої ескалації конфлікту у зв'язку з обстрілом Донецька і околиць в ніч на 19 липня.

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"Саме тому вчора прозвучала заява з метою зупинити подальшу ескалацію конфлікту і планомірне знищення як населеного пункту Авдіївка, так і коксохімзаводу. Більш того, після цієї провокації мені генерал Романчук, мій колега з російської сторони, сказав: "Андрію Васильовичу, доводжу дослівно те, що було сказано з Донецька - якщо по Донецьку буде випущений ще один снаряд, ми зітремо із землі Авдіївку разом з її коксохімзаводом". Що робити в такій ситуації? Саме тому я був змушений звернутися до ОБСЄ з проханням негайно вжити всіх заходів для зупинення подальшої ескалації конфлікту", - сказав Таран.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу Таран заявив, що нічний обстріл Авдіївки з 122-мм знарядь вдалося зупинити лише завдяки погрозі української сторони повернути на позиції відведене важке озброєння і втручанню представників ОБСЄ.