У СЦКК розповіли, як удалося зупинити вчорашній обстріл бойовиками Авдіївки

Про це сьогодні на брифінгу в Краматорську заявив керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) генерал-майор Андрій Таран, повідомляє видання "Остров".

«Після того, як 22 снаряди 122-мм гармат були випущені у бік Авдіївки по коксохімзаводу, я звернувся до генерала Романчука (керівник російської сторони СЦКК) з вимогами зробити все, аби припинити варварський обстріл Авдіївки. На жаль, це не мало результату. Обстріли тривали. Після чого я був змушений звернутися до керівника донецької групи ОБСЄ і попередив, що в разі неприпинення обстрілів Авдіївки з метою зруйнувати інфраструктуру, яка знаходиться на українській стороні, ми будемо змушені вжити адекватних заходів і задіємо всю наявну артилерію, яка на сьогодні згідно з Мінськими домовленостями відведена. Змушені будемо її повернути і застосувати, щоб вогнем придушити спроби знищити як мирних жителів і військовослужбовців, так і інфраструктуру», - сказав Таран.

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За його словами, тільки після втручання ОБСЄ вогонь вдалося зупинити.

«Такі провокації йдуть постійно. Інформаційна війна не припиняється ні на мить», - наголосив Таран.

Як повідомляв УНІАН, вчора бойовики накрили вогнем з гаубиць і мінометів Авдіївку, під обстріл потрапив коксохімічний завод.

Терористи регулярно, вже рік, обстрілюють Авдіївський коксохімічний завод групи Метінвест.