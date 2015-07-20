В зоні АТО неспокійно, бойовики продовжують обстріли з артилерії і танків

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Загалом за минулу добу, 19 липня, бойовики 6 разів застосували 152-х та 122-мм артилерію, 18 разів - 120-мм міномети, 6 разів - танки. Протягом 19 липня зафіксовано 75 обстрілів з боку противника. З них, 25 – з 18-ї до 24-ї години.

Читайте такожБойовики погрожують знищити Авдіївку – штаб

Так, позиції сил АТО зазнали обстрілів в районах н.п. Миколаївка, Піски, Майорськ, Зайцево, Щастя, Гранітне, Красногорівка, Кірове, Станиця Луганська, Лебединське. Близько 30 разів позиції українських військових обстріляно поблизу Мар’їнки.

"Станом на 6-ту ранку, сьогодні, 20 липня, позиції захисників України піддалися новим обстрілам зі 120-мм мінометів з боку проросійських бандформувань. О 00.25, протягом півгодини бойовики вели обстріл позицій сил АТО поблизу н.п. Піски, о 03.30 поблизу н.п. Новотроїцьке. О 04.30 розпочався обстріл сил АТО в районі н.п Луганське, Расадки, Санжарівка, Лозове", - пише прес-центр.