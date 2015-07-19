За добу в зоні АТО загинув один військовий, семеро поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще семеро зазнали поранень», - сказав він.

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Тим часом, раніше повідомлялось, що бойовики накривають вогнем з гаубиць і мінометів Авдіївку, під обстріл потрапив коксохім. Протягом минулої доби, 18 липня, ситуація на сході України залишалася стабільно неспокійною.