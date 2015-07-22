На Луганщині прикордонники збили ворожий безпілотник російського виробництва (фото)
Сьогодні, 22 липня, на Луганщині співробітники Держприкордонслужби збили ворожий безпілотний літальний апарат російського виробництва.
Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.
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«Безпілотник прикордонники помітили за 1,5 км від кордону з Росією на напрямку російського населеного пункту Ушаківка та українського Герасимівка. Аби припинити збір даних про місця дислокації українських військових, яке здійснював БПЛА, охоронці кордону застосували зброю», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, при ретельному вивченні збитого літального апарату виявилося, що він російського виробництва.
«На ньому була розміщена апаратура, яка дозволяла здійснювати відеозйомку. Наразі проводиться його вивчення. Поінформовані компетентні правоохоронні органи», - повідомили у ДПСУ.