Нацгвардія отримала на озброєння нові безпілотники КС-1

11:30, 22 липня 2015
Суспільство
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Випробування нових безпілотних апаратів проходило в Петрівцях.

Испытания беспилотников проходили в Петровцах / Facebook / Arsen Avakov

Про це у Facebook повідомив глава МВС Арсен Аваков.

"Нові безпілотники КС-1 взяті на озброєння підрозділів Нацгвардії", - повідомив він.

Випробування нових безпілотних апаратів проходило в Петрівцях.

Аваков зазначив, що кожний бойовий підрозділ Нацгвардії отримаєбезпілотну розвідку вітчизняних комплексів Фурія і кращих іноземних апаратів.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня безпілотник батальйону спецпризначення "Дніпро-1" зняв велику бронегрупу бойовиків з танками під Маріуполем.

Новые беспилотники КС-1 взяты на вооружение подразделений Нацгвардии. Сегодня впервые в Петровцах открыто показали их ра...

Posted by Арсен Аваков on 22 липня 2015 р.
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