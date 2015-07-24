Сили АТО збили безпілотник терористів "ДНР" (відео)
15:34, 24 липня 2015Війна
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Поблизу селища Степне Волноваського району Донецької області співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями ЗС України збили безпілотний літальний апарат терористів "ДНР".
Скріншот відео
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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"Під час розшифрування фото- та відеоматеріалів, які зберігалися на носіях апарату, з'ясовано, що БПЛА здійснював фотозйомку комплектації військової техніки та переміщення особового складу військової частини Збройних сил України, яка дислокується поблизу селища Затишне Волноваського району", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наразі здійснюється детальний аналіз відзнятих матеріалів з метою визначення потенційних загроз з боку бойовиків.
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