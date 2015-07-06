Українські сили ППО збили безпілотник над Азовським морем
20:07, 06 липня 2015Війна
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Українські військовослужбовці збили безпілотний літальний апарат противника над акваторією Азовського моря.
Збитий у травні російський безпілотник / Прес-служба СБУ
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
У повідомленні сказано, що "сьогодні вночі військовослужбовці протиповітряної оборони Збройних сил України виявили проліт безпілотника над акваторією моря поблизу Маріуполя. Засобами ППО літальний апарат був збитий і впав у воду". Триває операція з його підйому з дна моря.
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