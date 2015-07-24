Бойовики обстріляли запалювальними набоями селище Новгородське - прес-центр АТО

У результаті, від обстрілів відбулося займання будинків мирних мешканців, повідомляє прес-центр АТО.

«На допомогу новгородцям для гасіння пожежі прибули військовослужбовці сил АТО, але терористи відкрили вогонь і по ним. Цим злочинці не давали погасити палаючі будинки», - йдеться в повідомленні.

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В прес-центрі також наголосили, что російсько-терористичні війська продовжують обстріли мирних населених пунктів та позицій сил АТО, порушуючи Мінські угоди.

ТЕРОРИСТИ ПАЛЯТЬ МИРНІ СЕЛАСьогодні, 24 липня, вдень проросійські терористичні бандформування обстріляли запалювальним... Posted by Прес-центр АТО on Friday, July 24, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що станом на 18 годину 24 липня, зафіксовано близько 40 обстрілів позицій сил Антитерористичної операції на Донбасі. Зазначається, що у зоні проведення АТО фактів застосування важкого озброєння з боку російсько-терористичних військ поменшало.