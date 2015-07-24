Протягом дня зафіксовано близько 40 обстрілів позицій сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Зазначається, що у зоні проведення АТО фактів застосування важкого озброєння з боку російсько-терористичних військ поменшало.

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При цьому наголошується, що о «02.45, російсько-терористичні війська понад годину гатили з танка по позиціях сил АТО поблизу н.п. Піски». «О 04.30, обстріл наших позицій зі 120-мм міномету понад півгодини було чути поблизу Красногорівки. О 14.05 з боку окупованої Горлівки розпочався обстріл сил АТО зі 122-мм гаубиць поблизу н.п. Новгородське», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-центру, проросійські бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та мінометів в районах населених пунктів Мар’їнка, Піски, Луганське, Попасна, Лозове, Чермалик, Опитне, поблизу Донецького аеропорту.

«Українські воїни мужньо та надійно утримують оборонні рубежі», - підкреслює прес-центр.