Прикордонники зафіксували 20 ворожих безпілотників, що вели розвідку на Донбасі

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

«У межах Донецької та Луганської областей зафіксовано політ 20 безпілотників, які російські найманці використовували для здійснення повітряної розвідки місць дислокації українських військових», - йдеться в повідомленні.

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За даними прес-служби, «декілька годин зі стрілецької зброї та з гранатометів російські найманці вели вогонь по блокпосту «Мар’їнка», на якому несуть службу прикордонники та військовослужбовці ЗСУ. Також зі стрілецької зброї терористи обстріляли блокпост «Майорське». У відповідь прикордонники відкрили вогонь зі штатної зброї. Постраждалих серед українських військових немає».

Окрім того, як зазначається, вздовж лінії розмежування продовжуються заходи щодо припинення незаконного переміщення товарів та вантажів. «Всього за добу затримано 11 транспортних засобів, які перевозили в основному продукти харчування на суму понад 450 тисяч гривень. Належних документів на вантаж не було, крім того, автіки рухалися в об’їзд контрольних пунктів. Наразі їх передали представникам фіскальної служби для прийняття правового рішення», - зазначає Держприкордонслужба.