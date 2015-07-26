Сьогодні маріупольці починають акцію проти виведення військ із Широкиного (фото)

Акція почалася о 10:00 на площі Свободи, звідки стартує Автомайдан до штабу сектора "М", передає місцевий сайт 0629.

Волонтери наголосили, що хочуть отримати роз'яснення, що відбувається у місті та як проходить ротація.

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"Ми не дамо вивести на ротацію з Широкиного наші добровольчі батальйони!" - стверджують активісти.

Також вони мають намір встановити намети біля блокпостів зі східного боку міста.

"Ми будемо охороняти наші батальйони, доки до нас не приїде гарант Конституції і не пояснить жителям Маріуполя, що означає "30-кілометрова зона демілітаризації" Широкиного, що таке "буферна зона" та як Маріуполь житиме в цій зоні", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у селі Широкине поблизу Маріуполя створять 30-км зону безпеки: сили антитерористичної операції та бойовики мають відвести важке озброєння від центру населеного пункту на 15 км.