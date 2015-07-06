У Широкиному створять 30-кілометрову зону безпеки – Марчук

Про це представник України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, колишній прем’єр-міністр України Євген Марчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Бойовики вийшли із Широкиного, але артилерійські позиції не змінили. Попередньо погоджено, що в центрі Широкиного буде встановлений цілодобовий спостережний пункт Спільної спостережної місії (СММ) ОБСЄ, яка збільшує для цього кількість персоналу», - заявив він.

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За словами Марчука, також завершується погодження участі українських і російських військових, які входять до СЦКК (Спільного центру контролю і координації), у заходах з контролю ситуації в Широкиному у взаємодії з ОБСЄ.

«Ще дуже багато роботи. Розмінування, санітарно-епідеміологічні проблеми, об’єкти життєзабезпечення, забезпечення правопорядку в самому Широкиному. Тут ще не все остаточно погоджено. А головне - це відведення на 15 кілометрів важких озброєнь (артилерія, танки і міномети) від центру Широкиного обома сторонами. Тобто створення 30-кілометрової зони безпеки», - наголосив представник України у робочій підгрупі з питань безпеки.

«Йде погодження з російською стороною. Це рутинна і нервова робота - точні географічні координати, топографія, оцінка на місцевості, обставини тактичного і стратегічного характеру та багато іншого», - зауважив Марчук.

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На його переконання, найголовніша проблема в тому, що «після Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року і вересня 2014 року, де стоять підписи представників України, Росії, ОБСЄ, а також представників так званих «ЛНР-ДНР», бойовики при підтримці Росії не дотримувались їхнього виконання».

«Вони, порушуючи ці домовленості, зайняли Дебальцеве, частину Широкиного і вторглися в кілька так званих «сірих зон» по всій лінії зіткнення, і в порушення цих угод продовжують і далі використовувати важкі озброєння при обстрілах. Саме тому українська сторона, яка неодноразово пропонувала Росії декілька варіантів демілітаризації Широкиного, не може поспіхом і безоглядно йти на демілітаризацію цього багатостраждального населеного пункту. І саме тому експлуатація так званого "жесту доброї волі" (одностороннього виведення бойовиків із Широкиного) і нав’язування українській стороні неприйнятної поведінки аж ніяк не впливає на українську позицію», - вважає Марчук.

За словами представника України у робочій підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, демілітаризація Широкиного ще тільки розпочинається.

«Паралельно іде дуже непростий процес погодження з російською стороною відведення важких озброєнь калібром менше 100-мм для артилерії, для мінометів 85-мм та танків по всій лінії зіткнення на максимальну дистанцію ефективності їх озброєння. Тут є деякі плюси, але до остаточного погодження ще потрібно багато попрацювати. Завтра робота в Мінську», - резюмував Марчук.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня з’явилися повідомлення, що терористи залишили село Широкине поблизу Маріуполя.

3 липня голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александер Хуг підтвердив цю інформацію.

Сьогодні, 6 липня, речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко заявив, що після відходу терористів з Широкиного активні бойові дії перемістилися на північ від Маріуполя, противник вчиняє збройні провокації у Миколаївці, Старогнатівці та Чермалику.