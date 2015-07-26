У демілітаризованому Широкиному знову стріляли

Про це повідомив прес-офіцер сектору "М" Ярослав Чепурний, передає місцевий сайт 0629.

Він зазначив, що о 6:44 по позиціях сил АТО в Широкиному був відкритий вогонь зі стрілецької зброї. Короткочасний обстріл не призвів до жертв серед особового складу.

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"За вчорашній день позиції українських силовиків зазнали трьох обстрілів. Після нічного артобстрілу із САУ 122-мм Староігнатівки, близько третьої години дня вогонь зі стрілецької зброї формування "ДНР" відкрили в Широкиному, з 21:40 по 21:45 стрілецька зброя застосовувалося в районі Чермалика", - йдеться у повідомленні.

Чепурний наголосив, що втрат немає.

Крім того, в районі Володарського був зафіксований проліт БПЛА розвідки "ДНР".

Раніше УНІАН повідомляв, що в селі Широкине поблизу Маріуполя створять 30-км зону безпеки: сили антитерористичної операції і бойовики повинні відвести важке озброєння від центру населеного пункту на 15 км.