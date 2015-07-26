За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає, поранено трьох

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, проте троє наших бійців отримали поранення», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, протягом доби 25 липня зафіксовано 75 обстрілів позицій українських силовиків з боку російсько-терористичних військ.