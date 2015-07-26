За минулу добу в зоні АТО втрат серед українських військових немає, поранено трьох

13:19, 26 липня 2015
Війна
208 0

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції були поранені троє українських військових, загиблих немає.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу представник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військовослужбовців немає, проте троє наших бійців отримали поранення», - сказав він.

Читайте такожЗа добу на Донбасі втрат немає, поранено одного військовослужбовця

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру АТО, протягом доби 25 липня зафіксовано 75 обстрілів позицій українських силовиків з боку російсько-терористичних військ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter