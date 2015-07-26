Бойовики розпочали сьогоднішню добу обстрілами з танків та 122-міліметрових гаубиць

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

З 20-ї години, майже одночасно, були обстріляні зі 120-мм мінометів позиції українських військових поблизу н.п. Красногорівка та Нижнє. Пізніше бойовики почали довготривалі обстріли поблизу н.п. Піски, Майорськ, Перше Травня, Миколаївка. Зі 152-мм артилерії обстріляні позиції сил АТО в районі н.п. Курдюмівка. Двічі з танку – поблизу н.п. Березове.

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Зі стрілецької зброї та мінометів позиції сил АТО бойовики обстрілювали в районах н.п. Авдіївка, Неліпівка, Жовте, Луганське, Чермалик, Опитне, Трьохізбенка, знову Піски та Майорськ.

Сьогоднішня доба, 26 липня, розпочалася обстрілами з танків позицій захисників України поблизу н.п. Березове. Пізніше бойовики продовжили свою чорну справу, обстрілюючи Красногорівку. Також по позиціях бійців АТО поблизу цього н.п. бандформування о 04.50 протягом півгодини гатили зі 122-мм гаубиць.

Крім того, зазначили у прес-центрі, “турбуючий” вогонь по позиціях сил АТО неодноразово йшов поблизу н.п. Мар’їнка, Опитне, Красногорівка, Верхньоторецьке.