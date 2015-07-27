У неділю ввечері бойовики почали обстріл Авдіївки, поранено місцевого жителя - МВС

26 липня близько 21:00 бойовики почали обстріл Авдіївки Донецької області.

В результаті влучення снарядів у житлові квартали Авдіївки постраждав чоловік, повідомляє прес-служба ГУМВС України в Донецькій області. Пенсіонер 1935 року народження отримав осколкові поранення біля багатоквартирного будинку, постраждалий доставлений до лікарні. Читайте такожБойовики не припиняють обстрілів позицій українських військ та населених пунктів – Мотузяник На місце направлено слідчо-оперативну групу Авдіївського МВ. Інформація про поранених уточнюється. Раніше УНІАН повідомляв, що в неділю, 26 липня, українські військові тричі давали відсіч озброєним нападам російсько-терористичних військ поблизу н.п. Щастя в Луганській області.

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