Військові сьогодні тричі давали відсіч нападам бойовиків під Щастям

Про це повідомляє прес-центр антитерористичної операції у Facebook.

«О 7.55 диверсійно-розвідувальна група противника намагалася проникнути вглиб контрольованої нами території. Ворожу групу кількістю до 20 осіб, озброєних стрілецькою зброєю, було викрито. Сталося коротке бойове зіткнення, внаслідок якого противник відступив. З 8.20 по 8.30 вороже бандформування знову намагалося проникнути непоміченими. Однак завдяки пильності українських військових противника знову було відкинуто», - сказано у повідомленні.

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Близько 12.00 поблизу н.п. Щастя почався третій бій.

«Група противника, поливаючи свинцем сили АТО з танку, 82-мм мінометів та стрілецької зброї, протягом трьох годин намагалася вибити наших військових з позицій. Міцно тримаючи оборону та використовуючи лише стрілецьку зброю, захисники України показали російсько-терористичним військам, хто на цій землі господар. Ворожа група була змушена відступити», - наголосили у прес-центрі АТО.

Загалом сьогоднішня доба, 26 липня, розпочалася обстрілами з танку позицій сил АТО поблизу н.п. Березове. Пізніше бойовики продовжили обстріли в районі н.п. Красногорівка. Також поблизу цього населеного пункту по позиціях українських бійців з 04.50, протягом півгодини, бойовики стріляли зі 122-мм гаубиць. Після 16.00 окупанти обстріляли сили АТО зі 120-мм міномету поблизу Мар’їнки.

У прес-центрі додали, що “турбуючий” вогонь по позиціях сил АТО неодноразово йшов поблизу н.п. Щастя, Опитне, Красногорівка, Верхньоторецьке, Мар’їнка, а також Широкіне. Станом на 18.00 проросійські бандформування 35 разів відкривали вогонь по силам АТО з різних зразків зброї.

«Українські військові надійно утримують оборонні рубежі та дають гідну відсіч ворогові», - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні речник Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації інії розмежування сторін (СЦКК) Роман Юрчило заявив, що поблизу Щастя терористи вчинили провокацію з дискредитації Збройних Сил України.

«Об 11.55 сьогодні, 26 липня, по району населеного пункту Щастя бойовики НЗФ здійснювали обстріл позицій сил АТО. Обстріл вівся з населеного пункту Обозне. У відповідь військовослужбовці ЗС України відкрили вогонь зі зброї, що незаборонена Мінськими угодами.

Цю подію зафіксовано представниками місії ОБСЄ з одного і другого боку, які на той час знаходилися неподалік населеного пункту Щастя, очікуючи посла з гуманітарних питань ОБСЄ Тоні Фріша», - сказано у повідомленні.

При цьому речник заявив, українська сторона СЦКК розцінює цей випадок як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних Сил України.

«О 14.20 неабиякими зусиллями керівництва української сторони СЦКК вогонь було припинено. Вдалося уникнути чисельних жертв як з боку сил АТО, так і мирного населення», - наголосив Юрчило.