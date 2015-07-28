У Широкиному через стрілянину травмувався керівник патруля СММ ОБСЄ - звіт

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ, оприлюдненому у понеділок, передає Українська правда.

Спостерігачі повідомляють, що в 11.15 вони на двох автомобілях увійшли в Широкино і поставили два спостережні пункти. Більш ніж через годину після цього, вони зафіксували ряд пострілів з автоматичного гранатомету і стрілецької зброї.

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СММ інформує, що чула вихідні з півдня постріли зі снайперської зброї, після чого лідер патруля по радіо дав вказівку групі відійти.

"У той же час, СММ бачила трьох чоловіків позаду будівлі 50 м на північ від позиції СММ. Звідти пролунав гвинтівочний постріл. Через кілька секунд, стався вибух в п'яти метрах від лідера патруля СММ, який в результаті був збитий з ніг. Він був уражений бетонними уламками, які пробили його шолом", - йдеться в повідомленні.

Кілька хвилин потому, спостерігачі залишили район по дорозі, що веде до Маріуполя. Фельдшер, що входить до складу команди СММ, надав медичну допомогу потерпілому, якого згодом доставили в лікарню. Лідер патруля відбувся струсом мозку та забоєм правої ноги.

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