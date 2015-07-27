ОБСЄ перегляне свою діяльність на Донбасі через обстріли спостерігачів СММ
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про перегляд своєї діяльність у зоні бойових дій на Донбасі через інцидент, який трапився біля міста Щастя Луганської області.
Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в Twitter.
«Внаслідок інцидентів з безпекою протягом останніх днів, у тому числі біля Щастя, СММ переглядає свою моніторингову діяльність у певних районах зони конфлікту», – йдеться у повідомленні.
Внасл інцидентів з безпекою протягом ост. днів-у т.ч. біля Щастя-СММ переглядає свою моніторингову діяльність у певних р-нах зони конфлікту.
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) July 27, 2015
Окрім цього, СММ наголошує на необхідності забезпечення безпеки для роботи спостерігачів.
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«СММ ще раз наголошує на абсолютній необхідності спостерігачам мати безпечний доступ для виконання свого мандата», – повідомили в СММ ОБСЄ.
СММ ще раз наголошує на абсолютній необхідності спостерігачам мати безпечний доступ для виконання свого мандата.
— СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) July 27, 2015
Як повідомляв УНІАН, 26 липня спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні підтвердила, що її спостерігачі потрапили під обстріл в районі Щастя Луганської області. В організації також зазначили, що СММ неозброєна громадська місія, потребує безпечного, необмеженого доступу для виконання мандата.