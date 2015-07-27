ОБСЄ перегляне свою діяльність на Донбасі через обстріли спостерігачів СММ

22:59, 27 липня 2015
Війна
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Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила про перегляд своєї діяльність у зоні бойових дій на Донбасі через інцидент, який трапився біля міста Щастя Луганської області.

УНИАН

Про це повідомляється на сторінці СММ ОБСЄ в Twitter.

«Внаслідок інцидентів з безпекою протягом останніх днів, у тому числі біля Щастя, СММ переглядає свою моніторингову діяльність у певних районах зони конфлікту», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, СММ наголошує на необхідності забезпечення безпеки для роботи спостерігачів.

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«СММ ще раз наголошує на абсолютній необхідності спостерігачам мати безпечний доступ для виконання свого мандата», – повідомили в СММ ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні підтвердила, що її спостерігачі потрапили під обстріл в районі Щастя Луганської області. В організації також зазначили, що СММ неозброєна громадська місія, потребує безпечного, необмеженого доступу для виконання мандата.

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