Бойовики за добу понад 80 разів обстріляли сили АТО з танків і "Градів"

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Противник 12 разів застосовував 152-х та 122-мм артилерію, 26 разів – міномети, тричі – “Гради”, 6 разів – танки. З 18.00 по 00.00 відбулося понад 30 обстрілів. З 21.30 до 01.00 ночі 28 липня, бойовики вели обстріл зі 122-мм артилерії, мінометів та стрілецької зброї по позиціях сил АТО поблизу н.п. Станиця Луганська», - повідомляє прес-центр.

Бойовики неодноразово піддали артилерійським та мінометним обстрілам позиції наших військ в районі н.п. Майорськ, Травневе, Миколаївка Друга.

Читайте такожПровокацію бойовиків з використанням танків під Щастям зафіксувала ОБСЄ - прес-центр АТО

«Вогонь відбувся поблизу н.п. Чермалик, Луганське, Піски, Опитне, Мар’їнка. Станом на 6-ту ранку сьогодні, 28 липня, бойовики продовжують потужні обстріли наших військ на Донецькому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Порушуючи Мінські угоди бойовики вели обстріл з артилерії та мінометів по позиціям сил АТО. Це сталося поблизу н.п. Курдюмівка, Травневе, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка.