Обстановка в зоні АТО загострилась, бойовики застосовують "Гради" – прес-центр

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, так, з 20.20, протягом півгодини, російські терористи вели обстріл зі 152-мм артилерії по жилим кварталам міста Авдіївка з боку Спартака. Одночасно з обстрілом самого міста, бойовики гатили зі 152-мм гаубиць по позиціям сил АТО поблизу Авдіївки.

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"Одразу з трьох напрямків – Зайцеве, Гольмівський, Горлівка - бойовики протягом трьох годин з 21-ї до опівночі, вели масований обстріл наших позицій поблизу н. п. Миколаївка. Бандформування застосовували 152-мм артилерію, 120-мм міномети, танки, стрілецьку зброю", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, з 21.45, зі 122-мм гаубиць обстріляні позиції захисників України в районі н. п. Водяне.

Практично одночасно, за даними прес-центру, з 23.30, зі 152-мм артилерії та 120-мм мінометів російські окупанти вели вогонь з Горлівки по наших позиціях поблизу н. п. Майорськ та Перше травня. З Веселої Гори - поблизу н. п. Щастя.

"Турбуючий вогонь" неодноразово зафіксовано в районах н. п. Мар’їнка, Широкине, Авдіївка, Луганське, Майорськ, Кірове, Перше травня, Станиця Луганська, Піски, Опитне, Щастя.

"Сьогодні, 27 липня, з опівночі до 6-ї ранку, зафіксовано рекордну кількість порушень всіх Мінських домовленостей та угод з боку бойовиків. Окрім цього, російські терористи нахабно та навмисно обстрілюють населені пункти, де ще мешкають мирні люди", - підкреслили у прес-центрі.

О 1-й ночі зі 152-мм артилерії обстріляно н.п. Світлодарськ. З 01.10, протягом півгодини, з напрямку Веселої Гори з танку - н. п. Щастя. З 02.15 з напрямку Донецька та Спартака – н. п. Опитне. Майже до 5-ї ранку по цьому селу бойовики цілили з РСЗВ БМ-21 "Град", 120-мм мінометів й танків.

Також з РСЗВ БМ-21 "Град" о 02.30 з боку Донецька та з 04.15 зі Спартака обстріляні наші позиції поблизу н. п. Водяне. З 02.20, понад годину з "Градів", танків, 122-мм гаубиць та 120-мм мінометів окупанти обстрілювали наші позиції поблизу н. п. Опитне.

Зі 152-х та 122-мм артилерії, 120-мм мінометів проросійські бандформування гатили по н. п. Станиця Луганська, Майорськ, Щастя, Першотравневе, Миколаївка, Опитне, Піски, Водяне, Гранітне, Старогнатівка. З танків – поблизу н. п. Опитне та Красногорівка.

Попри все це, українські військові надійно утримують оборонні рубежі.