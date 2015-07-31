Кадиров заявив, що всі чеченські "хулігани"-найманці залишили Донбас

Про це він сказав в інтерв'ю РИА Новости.

"Добровольці були там, зараз немає. Коли перемир'я було, всіх наших добровольців запросили додому: давайте, сидіть вдома... Зараз там взагалі не повинно бути жодної людини. Які були у нас там хулігани, ми їх привели додому", - сказав Кадиров.

Читайте такожУ мережі з'явилися фото та відео чеченських найманців під час тренувань на Донбасі

Нагадаємо, раніше неодноразово повідомлялося про чеченців, що воюють на Донбасі на стороні терористів. Самі чеченці стверджували, що приїхали на війну добровільно, дві третини з них - "із спецназу" і мають поранення і "державні нагороди".