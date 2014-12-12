Проросійські чеченці на Донбасі: ми всі тут добровольці, десь 70% зі спецназу

Про це розповів в інтерв'ю агентству Reuters заступник командира групи із позивним «Стінгер», повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, всі чоловіки отримали військовий досвід на службі у російській армії чи спецслужбах.

"У нас близько трьох сотень людей по Донецькій області. Бойовий досвід – від десяти до двадцяти років. Практично 70 відсотків зі спецназу, з різних структур. Десь 75 відсотків мають поранення, нагороди, державні у тому числі. Всі тут добровольці. З 2000-х років ми є солдатами й офіцерами російської армії і російських спецслужб", – сказав він.

Читайте такожЧеченські найманці хизуються в мережі фотографіями з Донбасу: зі зброєю та посвідченнями "ДНР"Цю саму інформацію поширили сепаратистські сайти, додаючи, що головна мета батальйону – "затримання чеченців, які співпрацюють з київською хунтою".

Це речення, скоріш за все, стосується чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва, який воює на боці українців. Командує батальйоном Іса Мунаєв, бригадний генерал збройних сил Чеченської республіки «Ічкерії», чиїм президентом був Дудаєв.

"Я виконую свій обов'язок. Є таке поняття – віддавати борги. Коли нам було важко, братський народ України надав моєму народові, моїй батьківщині, допомогу",– сказав Мунаєв у відеозверненні.

Згідно зі словами журналіста Чеченської редакції Радіо Свобода Льоми Чабаєва, який особисто знайомий із Мунаєвим, на самому початку у батальйон записалося понад 350 людей.