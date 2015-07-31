У Станиці Луганській внаслідок обстрілів бойовиків поранено військового, згоріло три будинки
На Луганщині 30 липня бойовики обстрілювали Станицю Луганську, внаслідок чого було поранено одного військового Збройних сил України, також згоріло три будинки, перебито газопровід.
Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в ніч на п'ятницю Станицю Луганську було обстріляно бойовиками з мінометів, автоматичних і ручних гранатометів, а також стрілецької зброї.
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Внаслідок прямого влучення згорів гараж, в якому знаходився приватний автомобіль. У центральній частині селища на трьох вулицях осколками від мін перебито газопровід, однак до ранку ремонтникам вдалося усунути пошкодження та відновити газопостачання.
До місцевої лікарні з пораненням від розриву міни був доставлений боєць 128-ої бригади ЗСУ родом із Херсонської області.
«Вперше за довгий час бойовики в Станиці використовували 120-мм міномети. Це, на мою думку, говорить про те, що вони налаштовані на ескалацію конфлікту в зоні бойових дій», - зазначає керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.