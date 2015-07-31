У Станиці Луганській внаслідок обстрілів бойовиків поранено військового, згоріло три будинки

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, в ніч на п'ятницю Станицю Луганську було обстріляно бойовиками з мінометів, автоматичних і ручних гранатометів, а також стрілецької зброї.

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Внаслідок прямого влучення згорів гараж, в якому знаходився приватний автомобіль. У центральній частині селища на трьох вулицях осколками від мін перебито газопровід, однак до ранку ремонтникам вдалося усунути пошкодження та відновити газопостачання.

До місцевої лікарні з пораненням від розриву міни був доставлений боєць 128-ої бригади ЗСУ родом із Херсонської області.

«Вперше за довгий час бойовики в Станиці використовували 120-мм міномети. Це, на мою думку, говорить про те, що вони налаштовані на ескалацію конфлікту в зоні бойових дій», - зазначає керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.