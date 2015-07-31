За добу в зоні АТО загинули 2 військових, 5 отримали поранення

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, поінформували УНІАН у прес-службі відомства. За словами Олександра Турчинова, упродовж останньої доби відбулась максимальна кількість обстрілів українських позицій за місяць.

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"Протягом останньої доби відбулось 105 обстрілів українських позицій російсько-терористичними угрупуваннями з використанням заборонених крупнокаліберних артилерійських систем, в результаті яких загинуло двоє військових, п'ятеро отримали поранення. Це найбільша кількість обстрілів з початку місяця", - наголосив секретар РНБО.

Олександр Турчинов звернув увагу міжнародних спостерігачів та офіційних представників ОБСЄ на швидке зростання кількості випадків ведення вогню із заборонених артилерійських систем по українським позиціям та по цивільним кварталам прифронтових міст, в результаті чого гинуть мирні громадяни. Окрім того, він зазначив, що спостерігається концентрація військових сил противника на небезпечних напрямках.

"На території Кримського півострова та на східному кордоні з Україною відбуваються активні тренування та злагодження штурмових підрозділів збройних сил РФ. Все це свідчить про свідоме торпедування РФ всіх мирних домовленостей, сформованих на підставі Мінських угод", - наголосив Олександр Турчинов.