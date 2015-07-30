Спостерігачі ОБСЄ відзначають "відносний спокій" у зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу.

«Місія СММ продовжила спостерігати за безпековою ситуацією, помічаючи цього тижня продовження відносного спокою, яке почалося минулого тижня», - сказав він.

За словами Хуга, 28 липня було зареєстровано кілька порушень перемир’я в Донецькій області. «Ми також спостерігали менше порушень припинення вогню в Луганській області впродовж останнього тижня», - додав Хуг.

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Водночас він зазначив, що це ще ні про що не говорить, оскільки впродовж останніх місяців фіксувалося то збільшення, то зменшення фактів порушення режиму припинення вогню.

«Тільки вчора ми зареєстрували 120 вибухів біля зруйнованого міжнародного аеропорту в Донецьку», - сказав Хуг.

Як повідомляв УНІАН, за даними штабу АТО, впродовж минулої доби, 29 липня, бойовики 82 рази порушили режим припинення вогню, використовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю.

За добу в зоні АТО поранень зазнали 4 українських військових.