Бойовики здійснили коротку збройну провокацію у Широкиному
15:12, 31 липня 2015Війна
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На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій стали передові позиції під Старогнатівкою.
REUTERS
Бойовики вчора вчинили збройну провокацію у Широкиному.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій стали наші передові позиції під Старогнатівкою. Близько 6 годин до та після світанку бойовики вели безперервні і потужні обстріли зі 122-мм гармат; вогонь вівся з відстані понад 6 км», - зазначив він.
«Ближче до вечора противник здійснив короткотривалу збройну провокацію у Широкиному. На інших рубежах цього напрямку вчора було спокійно», - підкреслив Лисенко.
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