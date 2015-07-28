Статус учасника бойових дій отримали вже понад 66 тисяч бійців ЗСУ

10:53, 28 липня 2015
Війна
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За тиждень комісія з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надала відповідний статус майже 5 тисячам військовослужбовців і працівникам ЗСУ.

Военный / Фото УНИАН

Статус учасника бойових дій отримали вже понад 66 тис. військовослужбовців Збройних сил України, які брали участь в АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За минулий тиждень комісія Міністерства оборони України та ЗСУ з розгляду питань визначення громадянам статусу учасника бойових дій надала відповідний статус майже 5 тисячам військовослужбовцям та працівникам ЗСУ, які брали участь в АТО», - зазначила вона.

«Таким чином, на сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 66 тисяч 454 військовослужбовця та працівники ЗСУ, які брали в АТО», - підкреслила Гаврилюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС, станом на 25 липня статус учасника бойових дій отримали понад 39 тис. правоохоронців.

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