В Єнакієвому бойовики перестріляли один одного й підірвали "Град" - ЗМІ
В Єнакієвому з важкої артилерії обстріляно польовий табір місцевих бойовиків.
31 липня близько 05:00 на півночі Єнакієвого в селищі Карло-Марксове було чутно розриви снарядів, зазначає Інформатор.
За інформацією місцевих жителів, під вогонь потрапило «наметове містечко» на полігоні бойовиків «ДНР». Також влучення були зафіксовані в районі дач (ставка) мікрорайону «Фільтрувальна».
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Вбито щонайменше 8 терористів, розбито 1 одиницю РСЗВ «Град». Імовірно вогнем було накрито розрахунки артилеристів із вогневої батареї.
За однією з версій, позиції терористів було обстріляно «дружнім вогнем «своїх», а втрати мають намір обставити як сплановану операцію ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що з якихось причин уже місяць спостерігається протистояння між бойовиками в Горлівці та Єнакієвому. Зокрема, бойовики Горлівки почали будувати укріпрайон на кордоні з Єнакієвим