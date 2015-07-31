В Єнакієвому бойовики перестріляли один одного й підірвали "Град" - ЗМІ

31 липня близько 05:00 на півночі Єнакієвого в селищі Карло-Марксове було чутно розриви снарядів, зазначає Інформатор.

За інформацією місцевих жителів, під вогонь потрапило «наметове містечко» на полігоні бойовиків «ДНР». Також влучення були зафіксовані в районі дач (ставка) мікрорайону «Фільтрувальна».

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Вбито щонайменше 8 терористів, розбито 1 одиницю РСЗВ «Град». Імовірно вогнем було накрито розрахунки артилеристів із вогневої батареї.

За однією з версій, позиції терористів було обстріляно «дружнім вогнем «своїх», а втрати мають намір обставити як сплановану операцію ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що з якихось причин уже місяць спостерігається протистояння між бойовиками в Горлівці та Єнакієвому. Зокрема, бойовики Горлівки почали будувати укріпрайон на кордоні з Єнакієвим