Бойовики "ДНР" патрулюватимуть Широкине разом з українською міліцією - Генштаб

Про це заявив заступник начальника головного командного центру Генштабу генерал-майор ЗСУ Олександр Розмазнін в ефірі програми "Свобода слова", повідомляє 24 канал.

"Згідно з домовленостями там будуть сумісно працювати міліцейські підрозділи - українські і ОРДО (окремі райони Донецької області, які підконтрольні бойовикам – УНІАН). Ми наполягаємо на тому, щоб цю територію контролювали підрозділи міліції України. Вони будуть озброєні пістолетами. Навіть автомати не будуть мати. Вони будуть забезпечувати там порядок, охороняти місію ОБСЄ",- сказав генерал-майор.

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За його словами, наразі у селі під Маріуполем не буде ніякої влади, і поки військові не розмінують територію, мешканці не зможуть повернутись в свої домівки.

Також він додав, що представники ОБСЄ беззбройні, тому всі заходи по забезпеченню їх безпеки покладені на українську сторону.

Як повідомляв УНІАН, бійці батальйону Національної гвардії "Донбас" залишили свої позиції в Широкиному, їм на заміну прибули морські піхотинці.