Бойовики за добу зменшили інтенсивність обстрілу - штаб АТО

Сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції з опівночі до 18.00 інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України зі боку незаконних збройних формувань дещо зменшилась.

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook, зазначаючи що бойовики й надалі концентрують свої обстріли по українських позиціях в районе Донецька.

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«Майже з 1.00 і до 3.00 російські найманці били по Опитному зі 122-міліметрової артилерії, танку, 120-міліметрових мінометів, стрілецької зброї. О 3.35 з 152-міліметрової артилерії агресори обстріляли Первомайське, а о 3.40 з 122 міліметрових артсистем - Водяне. Практично з 12.00 і до 14.00 бойовики гатили з гранатометів і стрілецької зброї по українських позиціях в Пісках та Опитному», - сказано у повідомленні.

Також, за даними прес-центру, не залишають у спокої бандити і мирні населені пункти. «Сьогодні близько 2.00 під мінометним вогнем опинилась Мар’їнка, а з танку найманці били по селищу Максимільянівка», - додали у прес-центрі.

В цілому з опівночі до 18.00 1 серпня противник понад 40 разів порушив режим припинення вогню.