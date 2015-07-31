Бойовики застосовують криваву і провокативну тактику, обстрілюючи мирні населені пункти - штаб

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

Повідомляється, що сьогодні, о 8.15, в районі селища Золоте, диверсійно-розвідувальна група противника намагалась проникнути на нашу територію, проте була виявлена одним з підрозділів сил АТО. Зав’язався бій, у результаті якого ворог відступив.

Загалом ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. «Незаконні збройні формування суттєво збільшили провокації із використанням гранатометів і стрілецької зброї в районі Донецька», - йдеться у повідомленні.

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«Так, з опівночі бандити практично постійно обстрілювали Піски, Опитне, Марїнку. Найбільша інтенсивність вогню противника зафіксована з 3 до 4 години ночі і з 12 до 16 дня», - повідомляє прес-центр.

Наголошується, що «цинічно порушуючи Мінські домовленості, найманці продовжують використовувати озброєння, що мало бути відведене від лінії розмежування».

«Близько першої ночі бойовики двічі вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по наших опорних пунктах у Станиці Луганській. З 4 до 5 години ночі найманці, використовуючи 152-міліметрову артилерію били по Лозовому, що на Артемівському напрямку. О 4.45 по українських воїнах в районі Верхньоторецького вів вогонь ворожий танк. А в 5.25 неподалік Опитного бойовики застосовували озброєння БМП», - зазначає прес-центр.

«Застосовуючи криваву і провокативну тактику, ворог продовжує обстріли мирних населених пунктів. О 2.50 російсько-терористичні війська гатили зі 122-міліметрової артилерії по селищу Тошківка, що на Луганщині», - підкреслює прес-центр і зауважує: «Загалом з опівночі до 18 години бандити понад 40 разів порушили режим припинення вогню».