Бойовики обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, поранено співробітника УДАІ

Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора, 2 серпня, бойовики ЛНР обстріляли с. Валуйське Станично-Луганського району із забороненої мінськими домовленостями 122-мм артилерії.

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Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Саму Станицю Луганську обстрілювали з 21.30 до 1.00, в результаті був перебитий газопровід, який до ранку вдалося відремонтувати. На деяких вулицях зафіксовані пориви ліній електропередачі. Осколкове поранення за місцем проживання отримав старший інспектор УДАІ Станично-Луганського району.

«Бойовики продовжують посилювати ескалацію конфлікту на Луганщині. Вкотре терористи використовують важку артилерію. Їхні дії свідчать про те, що вони налаштовані тільки воювати», - наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.