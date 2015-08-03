Бойовики обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську, поранено співробітника УДАІ
У Луганській області за минулу добу, 2 серпня, бойовики обстріляли з важкої артилерії Станицю Луганську і с. Валуйське, в результаті поранений співробітник УДАІ.
Як йдеться у повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, вчора, 2 серпня, бойовики ЛНР обстріляли с. Валуйське Станично-Луганського району із забороненої мінськими домовленостями 122-мм артилерії.
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Дані щодо руйнувань і постраждалих уточнюються. Саму Станицю Луганську обстрілювали з 21.30 до 1.00, в результаті був перебитий газопровід, який до ранку вдалося відремонтувати. На деяких вулицях зафіксовані пориви ліній електропередачі. Осколкове поранення за місцем проживання отримав старший інспектор УДАІ Станично-Луганського району.
«Бойовики продовжують посилювати ескалацію конфлікту на Луганщині. Вкотре терористи використовують важку артилерію. Їхні дії свідчать про те, що вони налаштовані тільки воювати», - наголосив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.