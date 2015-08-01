Бойовики посилили вогонь перед черговою зустріччю контактної групи у Мінську - СЦКК

Про це повідомляє прес-центр АТО з посиланням на заяву української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) з питань припинення вогню та стабілізації на лінії розмежування сторін.

«З 21.00 31 липня до 03.28 1 серпня російсько-терористичні угрупування вели масований вогонь практично вздовж усієї лінії розмежування на Донеччині та Луганщині. Під шквальний вогонь потрапили позиції підрозділів Збройних Сил України, а також навколишні мирні населені пункти прифронтової зони – Авдіївка, Опитне, Піски, Мар’їнка, Красногорівка, Майорськ, Луганське, Зайцеве та інші», - говориться у заяві.

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При цьому більшість звернень щодо припинення вогню бойовики ігнорували.

Керівництво української сторони Спільного центру оцінює дану ситуацію як чергову спробу ескалації конфлікту.

«Особливо цинічним це виглядає на фоні чергового раунду Мінських переговорів, які заплановані на 3 серпня, і розцінюється як намагання зірвати ці переговори», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі внаслідок активних бойових дій загинули двоє українських військових, ще 12 отримали поранення.