На параді до Дня Незалежності не буде військової техніки - Генштаб

Про таке в ефірі 5 каналу заявив офіцер прес-служби Генерального штабу ЗСУ Олексій Мазепа.

"На сьогоднішній день, дійсно, йде підготовка до параду. В умовах військової агресії проти нашої країни цей захід є необхідний. Він більше патріотичний, ніж демонстративний. Це те дійство, яке повинне відбутися, щоб люди бачили, що в нас є армія, і вона вже зовсім інша. Єдине – прийняте рішення, що застосовуватись військова техніка під час параду не буде", – заявив Мазепа.

Читайте такожОБСЄ: Україна порушила Мінські угоди, залучивши до параду в Маріуполі важку технікуРаніше прес-служба Національної гвардії України повідомила про підготовку до проведення параду в Києві 24 серпня.

Минулого року проведення параду на День Незалежності з залученням бронетехніки та двох тисяч військовослужбовців під час прориву російських військ на сході викликало протести та обурення в суспільстві.