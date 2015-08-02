На День Незалежності в Києві відбудеться парад: нацгвардійців муштрують по 6 годин на день (фото, відео)

17:23, 02 серпня 2015
Суспільство
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Цього року на День Незалежності України в столиці 24 серпня відбудеться військовий парад, Національна гвардія України вже почала підготовку.

ngu.gov.ua

Силові структури України вже почали підготовку до заходу на території авіаційного заводу імені Антонова. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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"Вже більше тижня, щодня, з парадними розрахунками гвардії проводиться не менше 6 годин стройової підготовки під керівництвом досвідчених офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Зараз на території заводу тренуються 300 військових, половина з яких курсанти Національної Академії НГУ, а інша частина особовий склад батальйону почесної варти.

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