На День Незалежності в Києві відбудеться парад: нацгвардійців муштрують по 6 годин на день (фото, відео)
17:23, 02 серпня 2015Суспільство
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Цього року на День Незалежності України в столиці 24 серпня відбудеться військовий парад, Національна гвардія України вже почала підготовку.
На території заводу тренуються 300 військових / ngu.gov.ua
Силові структури України вже почали підготовку до заходу на території авіаційного заводу імені Антонова. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.
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"Вже більше тижня, щодня, з парадними розрахунками гвардії проводиться не менше 6 годин стройової підготовки під керівництвом досвідчених офіцерів", - йдеться в повідомленні.
Зараз на території заводу тренуються 300 військових, половина з яких курсанти Національної Академії НГУ, а інша частина особовий склад батальйону почесної варти.
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