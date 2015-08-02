На День Незалежності в Києві відбудеться парад: нацгвардійців муштрують по 6 годин на день (фото, відео)

Силові структури України вже почали підготовку до заходу на території авіаційного заводу імені Антонова. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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"Вже більше тижня, щодня, з парадними розрахунками гвардії проводиться не менше 6 годин стройової підготовки під керівництвом досвідчених офіцерів", - йдеться в повідомленні.

Зараз на території заводу тренуються 300 військових, половина з яких курсанти Національної Академії НГУ, а інша частина особовий склад батальйону почесної варти.