Внаслідок обстрілу бойовиками Станиці Луганської загинули 2 українських військових
12:05, 04 серпня 2015Війна
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В результаті обстрілу бойовиками території Луганської області вчора загинули 2 українських військових.
REUTERS
Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС у Луганській області, бойовики не припиняють обстрілювати територію, підконтрольну українській владі.
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Зокрема, з підконтрольної так званій "ЛНР" території з артилерії бойовики обстрілювали смт Станиця Луганська. У результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців Збройних сил (1968 та 1984 років народження), також було поранено 23-річного військовослужбовця Збройних сил.
Ці факти кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").
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