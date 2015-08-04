Внаслідок обстрілу бойовиками Станиці Луганської загинули 2 українських військових

Як йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління МВС у Луганській області, бойовики не припиняють обстрілювати територію, підконтрольну українській владі.

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Зокрема, з підконтрольної так званій "ЛНР" території з артилерії бойовики обстрілювали смт Станиця Луганська. У результаті обстрілу загинули двоє військовослужбовців Збройних сил (1968 та 1984 років народження), також було поранено 23-річного військовослужбовця Збройних сил.

Ці факти кваліфіковано за ст. 258 Кримінального кодексу ("терористичний акт").