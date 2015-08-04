Бойовики двічі намагалися штурмувати блок-пост "Мар’їнка"

У Держприкордонслужбі наголосили, що протягом доби незаконні збройні формування значно збільшили кількість обстрілів місць спільного несення служби прикордонних підрозділів та ЗСУ, в тому числі групи бойовиків двічі намагалися штурмувати український блокпост.

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«Вчора російські найманці суттєво активізували вогонь по блокпосту «Мар’їнка». Спочатку бойовики з напрямку н.п. Олександрівка, що на непідконтрольній території, обстрілювали блокпост з мінометів. Провівши мінометний вогонь група бойовиків застосовуючи стрілецьку зброю спробувала наблизитися до місця несення служби українських військових та вийшли на відстань до 50 метрів», - повідомили у прес-службі і наголосили: «У відповідь українськими захисниками був відкритий вогонь на ураження, що змусило ворога відступити».

Під час відбиття атаки також застосовувалися і гранати. За деякий час ворог знову спробував штурмувати блокпост. 20 нападників з лісосмуги, яка знаходиться неподалік, намагалися о підібратися до позицій військовослужбовців. Захисники блокпосту зі стрілецької зброї та гранатометів відкрили по нападникам вогонь та змусили їх відступити.

За даними прес-служби, загалом протягом вчорашнього дня терористи ще три рази обстрілювали даний блокпост, а починаючи з 22.00 періодично почали вести вогонь з мінометів.

Крім того, протягом доби терористи з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по блокпостах «Золоте» та «Майорськ». Ще двічі вони намагалися уразити прикордонні наряди , які несли службу неподалік лінії розмежування. Під час вогневих протистоянь ніхто з українських військових не постраждав.