Бойовики за день майже 20 разів використали заборонене озброєння

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Фейсбук.

«Так основні обстріли позицій сил АТО відбулись з опівночі до 5 ранку на Донецькому напрямку. З 12 ночі і майже до 1 окупанти тричі обстрілювали Новгородське з 120-міліметрових мінометів. Також близько 1 по Водяному, а о 4.35 по Мар’їнці бойовики били з танків. З 1.40 і до 2.25 найманці застосовували артилерію 122 калібру по позиціях сил АТО в селищі Первомайське», - йдеться в повідомленні.

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У прес-центрі також зазначають, що «не було затишно цієї ночі і у мирних оселях Опитного. Окупанти двічі били по цивільних будівлях селища з 120-міліметрових мінометів. А близько першої ночі зі сторони Ясинуватої по житлових кварталах Авдіївки вела вогонь артилерія 152 калібру».

На Артемівському напрямку, поблизу селища Ленінське, майже о першій ночі диверсійно розвідувальна група окупантів до 10 чоловік намагалася проникнути вглиб території. У результаті бойового зіткнення з бійцями АТО ворог відступив.

Вже протягом дня, у світлу пору доби, незаконні бандформування здебільшого з провокативною метою застосовували стрілецьке озброєння. Проте вже о 14.20 і 14.50 найманці вели вогонь з 120-міліметрових мінометів по опорних пунктах в районі Новотошківки, що на Луганщині.

«Загалом, з опівночі і до 18 години найманці близько 20 разів використали озброєння, що за Мінськими угодами має бути відведено від лінії розмежування», - підкреслюється в повідомленні.