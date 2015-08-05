Бойовики почали мінометний обстріл сил АТО в районі Мар'їнки і Красногорівки

Про це повідомляє батальйон "Київ-1" на своїй сторінці в соцмережі.

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"Ранкове сонце лиш піднялося над неспокійним Донбасом, а в тіні уже близько 30-ти. Бійці батальйону «Київ-1» споряджаються на бойове чергування відтинку Мар'їнка-Красногорівка: сьогодні там знову неспокійно (працюють міномети і снайпери), але нам не звикати", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 4 серпня бойовики 81 раз порушили режим тиші.