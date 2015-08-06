При обстрілі бойовиками Щастя поранено двох українських військових

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, за минулу добу Щастя обстріляли з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок о 20.50 на Луганській теплоелектростанції сталася зупинка енергоблоку №13, внаслідок чого північна частина області залишилася без світла, але вже опівночі його вдалося запустили і енергопостачання було відновлено.

В самому місті з автоматичних гранатометів обстріляли територію автостанції та відділення Державної служби надзвичайних ситуацій. Було поранено двох бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 1950 і 1989 року народження. Також сталося загоряння будівлі колишньої продовольчої бази, розташованої в районі теплоелектростанції.

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У традиційно «гарячій точці» смт Станиці Луганській другий день затишшя, за винятком поодиноких пострілів зі стрілецької зброї з боку бойовиків. У населеному пункті ведуться відновлювальні роботи.

«Після чергового обстрілу Луганської ТЕС знову постало питання про енергобезпеку Луганської області. На нарадах ми неодноразово піднімали це питання. Луганській області потрібна ще одна лінія живлення, яка допоможе нам убезпечити себе і давати надлишки електроенергії в інші області», - зазначив керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.