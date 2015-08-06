ФСБ залучає українських військових до контрабанди в зоні АТО за чеченським сценарієм – Тука

Про це в інтерв'ю Українській правді заявив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"З тієї сторони працюють високопрофесійні співробітники ФСБ. Вони на своїй шкурі пройшли все теж саме протягом двох чеченських кампаній. Цей прийом використовували проти них чеченці, коли жебраків-офіцерів починали підкуповувати, а закінчувалося просто тупим "зливом" військових підрозділів, коли цілі батальйони командири свідомо заводили під артилерійський вогонь", - сказав він.

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За його словами, згідно зі схемою, спочатку людині дають раз-другий-третій заробити, потім з неї починають висмоктувати секретну інформацію, а потім вона просто опиняється на гачку.

"Доходить до такого ідіотизму, що наші тупоголові офіцери навіть не розуміють, чим вони ризикують, коли вони оплату за свої послуги отримують частково готівкою, а частково на свої іменні картки", - зазначив Тука.

Він розповів, що в результаті військовим ставиться ультиматум: "Друже, ось твоя картка з банківською випискою. Або ти вирушаєш на підвал на Володимирську, або ти починаєш з нами працювати". "Є факти братання, є факти договорняків - це все вже є", - резюмував Тука.

Як повідомляв УНІАН, у зоні АТО з контрабандою боротимуться 7 зведених мобільних груп, до складу яких входять співробітники СБУ, ГФС, МВС, ДПС України, військової служби правопорядку та представники волонтерських організацій.