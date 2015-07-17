В зоні АТО з контрабандою боротимуться 7 зведених мобільних груп – СБУ

В зоні АТО почали патрулювання 7 зведених мобільних груп з боротьби з контрабандою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови СБУ Віталій Маліков на нараді президента України Петра Порошенка з представниками силових відомств у Кривому Розі.

За його словами, в зоні проведення АТО фіксується порушення правил перетину лінії зіткнення і як наслідок - підвищення рівня корупційної складової при веденні господарської діяльності суб'єктами економічних відносин.

"Для виконання доручення президента був створений міжвідомчий штаб з контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів", - зазначив Маліков.

"З 15 липня в районі проведення АТО почали патрулювання 7 зведених мобільних груп, завданням яких є припинення нелегальних потоків. До їх складу входять співробітники СБУ, ГФС, МВС, ДПС України, військової служби правопорядку та представники волонтерських організацій. Охорону і вогневу підтримку груп забезпечують високомобільні десантні війська ЗСУ. Процесуальний супровід - представники військової прокуратури та ГПУ", - повідомив перший заступник голови СБУ.

Він додав, що групи розташовані в Маріуполі, Волновасі, Курахове, Дружківці, Слов'янську, Лисичанську, Щастя.

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Також Маліков зазначив, що впродовж останнього тижня в Донецькій області поблизу лінії зіткнення були затримані 14 вантажівок з товарами широкого вжитку.