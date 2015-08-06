У мережі з'явилися фото наслідків обстрілу бойовиками Щастя Луганської області

Відповідні фотографії опублікував прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора, 5 серпня, з 20.45 до 21.22 спостерігачі СЦКК зафіксували мінометний обстріл терористами м. Щастя з напрямку населеного пункту Весела Гора. Спроби припинення вогню здійснювалися чотири рази. За результатами обстрілу 82-мм мінами була пошкоджена високовольтна лінія (220 кВ) "Лисичанська". Скидання навантаження на ДТЕК Луганської ТЕС призвело до зупинки одного з двох включених блоків. Північна частина Луганської області залишилася без світла", - зазначили в штабі.

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За даними ДТЕК, протягом чотирьох годин енергетики Луганської ТЕС відновлювали штатний режим роботи електростанції, і вже 6 серпня до другої годин ночі північна частина Луганської області отримала світло.

Зараз фахівці магістральних електричних мереж займаються ремонтом пошкодженої високовольтної лінії електропередач. У свою чергу офіцери СЦКК вживають заходів для дотримання режиму припинення вогню і безпечного проведення відновлювальних робіт.