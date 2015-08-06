З полону бойовиків звільнено трьох українських бійців - СБУ

Про це повідомляє Прес-центр Служби безпеки України.

"Щойно звільнено із заручників так званої «ДНР» троє бійців Збройних сил України. Зокрема, звільнено військовослужбовців 80-тої бригади, 81-ї бригади ЗСУ, а також бійця 25-го батальйону «Київська Русь»", - йдеться в повідомленні.

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Також, про звільнення бійців на своїй сторінці у Twitter написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

З полону звільнено троє українських військових. Повідомили Президентові в СБУ — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) August 6, 2015

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що з полону бойовиків звільнено 10 українців. В СБУ додали, що заручників звільнено в рамках Мінських домовленостей.