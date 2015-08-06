З полону бойовиків звільнено трьох українських бійців - СБУ

22:25, 06 серпня 2015
Війна
500 0

З полону бойовиків незаконного формування "ДНР" звільнено трьох українських бійців.

REUTERS

Про це повідомляє Прес-центр Служби безпеки України.

"Щойно звільнено із заручників так званої «ДНР» троє бійців Збройних сил України. Зокрема, звільнено військовослужбовців 80-тої бригади, 81-ї бригади ЗСУ, а також бійця 25-го батальйону «Київська Русь»", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожНа сьогодні у полоні утримуються близько 200 українців - Тандит

Також, про звільнення бійців на своїй сторінці у Twitter написав прес-секретар президента України Святослав Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня президент України Петро Порошенко заявив, що з полону бойовиків звільнено 10 українців. В СБУ додали, що заручників звільнено в рамках Мінських домовленостей.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter