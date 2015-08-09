Названо дату передачі до суду справи про загибель бійців АТО в іловайському "котлі"

Про це повідомив депутат Семен Семенченко на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на заяву військового прокурора Матіоса на засіданні Ради з питань національної безпеки і оборони.

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"Боротьба буде не на жарт. Система своїх добровільно не віддасть. Буде все. Затягування справи, фейки у соцмережах і ЗМІ, проплачені провокотори і промивання мізків. Ми - готові. Задню ніхто не дасть", - наголосив він.

На заседании Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны главный военный прокурор Матиос сообщил, что да... Posted by Семен Семенченко on 8 августа 2015 г.

Раніше головний військовий прокурор Матіос заявив, що під час подій в Іловайську загинули 366 бійців АТО, 429 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2014 року під Іловайськом розгорнулися запеклі бойові дії. Бійці сил АТО потрапили в оточення. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.