Військова прокуратура оголосила нові дані втрат під Іловайськом: загиблих стало на 100 менше

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

Так, за його словами, під час подій в Іловайську загинули 366 бійців АТО, 429 отримали поранення.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2014 року під Іловайськом розгорнулися запеклі бойові дії. Бійці сил АТО потрапили в оточення. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці. Українські військовослужбовці зазнали значних втрат.

Читайте такожПід Іловайськом загинули більше тисячі людей - ГеращенкоНа той час офіційних даних про загиблих, поранених і взятих у полон українських військових не було.

У жовтні 2014 року голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування подій під Іловайськом Андрій Сенченко заявив, що в усіх епізодах Іловайської трагедії загинуло близько 1 тис. військовослужбовців.

17 квітня цього року головний військовий прокурор України Матіос заявляв, що документально підтверджена загибель 459 осіб у боях під Іловайськом.

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